Benjamin Netanyahu era stato avvertito di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre, ma non ha fatto nulla, secondo un rapporto israeliano

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Benjamin Netanyahu era a conoscenza di un imminente attacco di Hamas in Israele, quello che ha portato al massacro del 7 ottobre 2023, ma non ha fatto nulla per fermarlo o impedirlo. Questo secondo uno scoop dell'agenzia israeliana Haaretz, che sostiene che il Primo Ministro israeliano fosse stato avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan una settimana e mezza prima degli attacchi, e dal capo dell'intelligence egiziana, ma non ha fatto nulla per impedire il massacro.

L'informazione è arrivata a Bin Zayed da un ex funzionario palestinese, che era stato avvertito dal leader di Hamas Yahya Sinwar (poi ucciso da Israele) di un'operazione descritta come un "terremoto" (tramite El País).

Il palestinese ha passato l'informazione a un consigliere emiratino che l'ha comunicata al presidente Bin Zayed, che poi ha riferito a Netanyahu in una telefonata di 45 minuti, in cui Netanyahu ha detto di avere la situazione sotto controllo e di non aver passato l'informazione ai funzionari della sicurezza israeliana.

Dai Accordi di Abramo nel 2020, Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno normalizzato le relazioni diplomatiche, e Bin Zayed ha espresso a Netanyahu che l'avvertimento di Sinwar potrebbe destabilizzare il Medio Oriente e minare gli accordi.

Secondo Haaretz, l'ufficio di Netanyahu ha ricevuto un avvertimento simile dall'allora capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel riguardo a "qualcosa di insolito" preparato da Hamas.

L'indagine di Haaretz fa parte di un libro, Ostaggi: 843 giorni di abbandono

Lo scoop è stato riportato dai giornalisti Shlomi Eldar e Ruti Yuval, che hanno pubblicato un libro sulla loro indagine, intitolato Ostaggi: 843 giorni di abbandono, basato su decine di fonti in Israele e nel resto del mondo, oltre a registrazioni, documenti interni e corrispondenza.

Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 hanno ucciso 1.221 persone e sono stati presi 251 ostaggi israeliani, di cui 44 confermati morti. Hanno dato il via a una massiccia controffensiva contro Gaza, che ha ucciso oltre 73.000 persone, inclusi più di 20.000 bambini, e decimato la striscia di Gaza, portando Israele a rafforzare il controllo sui territori colonizzati di Gaza e in Cisgiordania, e con il conflitto che si è esteso al Libano.

Più di 1.300 palestinesi sono stati uccisi dalla tregua firmata nell'ottobre 2025.