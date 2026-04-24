Benjamin Netanyahu rivela di aver seguito un trattamento per il cancro alla prostata

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Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rivelato di essersi ripreso con successo da un tumore maligno alla prostata, in fase iniziale. Il 76enne lo ha annunciato venerdì sui social media, mentre veniva pubblicato il suo rapporto medico annuale, e ha affermato che il cancro è stato rimosso e che la radioterapia non ne ha lasciato tracce, senza diffusione né metastasi.

Netanyahu, che è stato operato per la prima volta alla prostata nel 2024 a causa di un'infezione urinaria, ha dichiarato di essere sano e in ottime condizioni fisiche, ma ha chiesto di ritardare la pubblicazione del referto medico di due mesi, non "nel pieno della guerra", per "non permettere al regime terroristico iraniano di diffondere ancora più propaganda falsa contro Israele".

Nel suo post sui social media, il Primo Ministro israeliano più longevo ha detto che i medici gli avevano detto che era possibile lasciar perdere e conviverci sotto monitoraggio, ma "quando ricevo informazioni in tempo su un potenziale pericolo, voglio affrontarla immediatamente. Questo è vero sia a livello nazionale che personale."

Circolarono diverse voci secondo cui Netanyahu sarebbe morto nei primi giorni della guerra con l'Iran, e Netanyahu pubblicò un video di sé stesso in un caffè come prova di vita.