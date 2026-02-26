Benn vs. Prograis: Co-main event annunciato per il combattimento tra Fury e Makhmudov

HQ

Un nuovo incontro di boxe è stato annunciato come co-main event durante il card Tyson Fury vs. Arslanbenk Makhmudov l'11 aprile al Tottenham Hotspur Stadium, un incontro che sarà trasmesso in tutto il mondo su Netflix: Conor Benn affronterà Regis Prograis.

Benn, pugile londinese di 29 anni, detiene un record di 24 vittorie, 14 per KO e solo una sconfitta nei pesi welter, superwelter e medi, e recentemente ha fatto notizia quando ha lasciato Eddie Hearn's Matchroom Boxing per unirsi a Zuffa, una nuova società di promozione pugilistica lanciata nel giugno 2025, fondata dal CEO UFC Dana White, che è iniziato con il match di settembre 2025 tra Canelo Álvarez e Terence Crawford.

Regis Prograis è un pugile americano di 37 anni che ha detenuto i titoli WBA e WBC nei pesi superleggeri, con un record di 30 vittorie, 24 KO e 3 sconfitte.

L'incontro tra Benn e Prograis precederà l'attesissimo incontro tra Tyson Fury e Arslanbek Makhmudov, con potenzialmente il futuro campione WBO dei pesi massimi in palio.