Benoit Blanc affronta un crimine impossibile in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Abbiamo visto il detective Benoit Blanc affrontare alcuni casi piuttosto estremi e sbalorditivi nel corso degli anni, ma ha incontrato il suo avversario nell'imminente terzo capitolo della serie di film di Rian Johnson?

Netflix ha appena rilasciato il trailer di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery e approfondisce il caso "impossibile" che l'investigatore del sud di Daniel Craig dovrà risolvere.

Si tratta dell'omicidio di un prete che, dopo essere entrato in un passaggio nascosto chiuso con una sola via d'ingresso e una sola strada, viene assassinato 30 secondi dopo aver chiuso la porta dietro di sé, lasciando molti degli individui che assistevano al sermone come primi sospettati.

Questo film, come quelli precedenti, ha un cast incredibilmente impilato, con Craig supportato da Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

Con la premiere fissata per il 26 novembre nei cinema e il 12 dicembre su Netflix, dai un'occhiata al trailer del caso più "oscuro" della serie di gialli di Johnson fino ad oggi.