BenQ Zowie XL2586X+

Può essere davvero rinfrescante recensire equipaggiamenti che sono brutalmente onesti sulle sue caratteristiche chiave e sul tipo di utente specificamente progettato. Sì, un monitor OLED 1440p è una dimensione versatile che cerca di soddisfare ogni disciplina che si svolge al computer, dal fotoritocco a Netflix, da 007 First Light al hardcore Counter-Strike 2.

Ma è anche un po' noioso, vero? "Tuttofare, maestro di nulla", forse? Qualunque cosa tu pensi, è divertente - e anche piacevole - che produttori come BenQ vogliano adottare un approccio più specifico. Il loro Zowie XL2586X+ è un po' diverso, per usare un eufemismo, poiché è focalizzato esclusivamente sull'offrire l'esperienza di visualizzazione più reattiva possibile, per l'utente più competitivo immaginabile. E questo avviene a scapito di... beh, quasi tutto il resto.

Lo schermo in sé è piuttosto insignificante. Lo stand non occupa quasi mai lo spazio, e se non avessi i "paraocchi" - che aiutano con lo scudo e la concentrazione per gli utenti più orientati alla competizione - non diresti subito che si tratta di un monitor dedicato agli esports. Ma con tutta quella plastica nera, non avresti mai immaginato che costasse £1.100...

Ci sono 155 millimetri di regolazione dell'altezza, un intervallo di inclinazione da -5 a 35 gradi e una rotazione di 45 gradi ai lati. Oltre a questi flap dello schermo, c'è anche un controller S Switch, che ti permette di passare rapidamente tra le modalità dedicate ed è una piccola aggiunta che migliora notevolmente la facilità d'uso. Sul retro ci sono tre porte HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 e un jack da 3,5mm.

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Il display stesso è di 24,1 pollici e utilizza un pannello Fast TN di nuova evoluzione con la tecnologia di elaborazione immagini DyAc 2 di BenQ. L'idea è sia aumentare la reattività grazie alla doppia retroilluminazione del DyAc 2, sia offrire colori più precisi rispetto ai pannelli TN standard, noti per essere... beh, povero. Questo significa che in realtà ottieni il 100% di copertura colore sRGB e circa il 95% DCI-P3, il che non è affatto male per un pannello TN.

È solo 1920x1080p, ma in cambio ottieni un intero 600Hz, e sono molti. Quindi, anche se la luminosità è di 320 nits su tutte le linee e il rapporto di contrasto è 1000:1, è nella reattività e, in particolare, nella nitidezza che il XL2586X+ eccelle. Le opinioni sono divise sul fatto che i panel TN siano davvero così superiori, anche per queste discipline molto specifiche degli esports, ma è chiaro che nell'uso c'è molta meno sfocatura qui, dato che la nitidezza è semplicemente sublime.

Ma, e c'è un grande ma qui. Questo monitor ti costerà £1.100. Sono molti soldi. È così tanto che vale la pena menzionare che attualmente puoi acquistare un Asus ROG Swift PG27AQWP, un monitor OLED a 1440p che può passare tra 540Hz in 1440p e 720Hz in HD (cioè la stessa risoluzione 1080p del XL2586X+), e che offre maggiore luminosità, migliore accuratezza dei colori e una superficie dello schermo più ampia... per circa £150 in meno.

DyAc 2 è davvero, davvero impressionante. In definitiva, la "fluidità" ottenuta qui è davvero spettacolare. Ma si paga davvero molto per un monitor che si dedica così completamente a questo compito che sembra ingiusto che chiedano così tanto per esso. Non c'è HDR, la riproduzione dei colori è affidabile e, sebbene i giocatori di esports possano apprezzare l'area dello schermo più piccola, limita anche la sua usabilità.

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Posso facilmente consigliare questo monitor semplicemente perché eccelle proprio nell'unica cosa che si propone di fare bene. Ma allo stesso tempo, viviamo in un mondo in cui questa esclusività dovrebbe riflettersi nel prezzo, ed è qui che BenQ ha sbagliato.