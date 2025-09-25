Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

Bentley abbandona la sua strategia per le auto elettriche

HQ

È stato nel 2023 che la casa automobilistica britannica di lusso Bentley ha annunciato che avrebbe smesso di costruire auto alimentate a benzina già nel 2030... Dopo di che tutto sarebbe elettrificato. Hanno poi fatto marcia indietro e hanno annunciato che puntavano al 2035, ma ora invece dicono che non accadrà mai, invece intendono sviluppare ulteriormente i loro motori a benzina e continuare a costruire auto che la gente vuole, rispetto alle auto elettriche di lusso che è dimostrato che nessuno vuole, secondo la stessa Bentley. Allo stesso tempo, l'amministratore delegato di Bentley, Frank-Steffen Walliser, ritiene che la decisione abbia molto a che fare con i nuovi annunci di Audi e Porsche, che il mercato si stia in parte adattando a questi due giganti che hanno recentemente cancellato diverse auto elettriche pianificate e hanno rimontato la sella per sviluppare nuovi motori a benzina anche lì.

"C'è un calo della domanda di veicoli elettrici di lusso e la domanda dei clienti non è ancora abbastanza forte da sostenere una strategia completamente elettrica".

Bentley abbandona la sua strategia per le auto elettriche
Dopotutto, il futuro di Bentley non sarà completamente elettrico.

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto