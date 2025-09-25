Bentley abbandona la sua strategia per le auto elettriche

HQ

È stato nel 2023 che la casa automobilistica britannica di lusso Bentley ha annunciato che avrebbe smesso di costruire auto alimentate a benzina già nel 2030... Dopo di che tutto sarebbe elettrificato. Hanno poi fatto marcia indietro e hanno annunciato che puntavano al 2035, ma ora invece dicono che non accadrà mai, invece intendono sviluppare ulteriormente i loro motori a benzina e continuare a costruire auto che la gente vuole, rispetto alle auto elettriche di lusso che è dimostrato che nessuno vuole, secondo la stessa Bentley. Allo stesso tempo, l'amministratore delegato di Bentley, Frank-Steffen Walliser, ritiene che la decisione abbia molto a che fare con i nuovi annunci di Audi e Porsche, che il mercato si stia in parte adattando a questi due giganti che hanno recentemente cancellato diverse auto elettriche pianificate e hanno rimontato la sella per sviluppare nuovi motori a benzina anche lì.

"C'è un calo della domanda di veicoli elettrici di lusso e la domanda dei clienti non è ancora abbastanza forte da sostenere una strategia completamente elettrica".