Bentley ha ancora in programma di lanciare il suo primo EV nel 2027
Ma qualsiasi piano oltre quel modello sembra essere stato messo in pausa.
L'attesa mossa di Bentley verso le auto completamente elettriche è ancora in corsa, ma tutto ciò che va oltre il suo primo EV è improvvisamente molto meno certo. Il produttore di lusso ha confermato che il suo modello elettrico di debutto sarà lanciato all'inizio del 2027, mentre i piani per i successivi veicoli elettrici sono stati rinviati, lasciando poco chiara la sua roadmap più ampia dell'elettricità.
Il modello in arrivo, che dovrebbe assumere la forma di un veicolo più piccolo simile a un SUV, rimane indifferente al cambiamento. Utilizzerà l'architettura Premium Platform Electric (PPE) di Volkswagen ed è ancora previsto per la presentazione più avanti quest'anno prima di essere messo in vendita nel 2027.
Oltre a questo, le cose si fanno confuse. Il CEO di Bentley, Frank-Steffen Walliser, afferma che un secondo modello elettrico non arriverà prima del 2030, rallentando di fatto la transizione del marchio verso una gamma completamente elettrica. Una delle ragioni principali è la cancellazione della piattaforma SSP del Gruppo VW, che era stata pensata per sostenere più future Bentley.
Il primo EV di Bentley dovrebbe offrire una ricarica ultra-veloce, con l'obiettivo di aggiungere circa 100 miglia (chilometri attualmente sconosciuti) in pochi minuti, e probabilmente si concentrerà sull'usabilità quotidiana piuttosto che sulla dimensione o sull'eccesso.
Per ora, la strategia di Bentley riflette una realtà più ampia del settore: la transizione verso i veicoli elettrici sta ancora avvenendo, ma non così rapidamente - né in modo prevedibile - come era previsto un tempo. Attraverso Car and Driver abbiamo le immagini iniziali dell'attuale concept car.