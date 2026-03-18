Bentley ha ancora in programma di lanciare il suo primo EV nel 2027

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L'attesa mossa di Bentley verso le auto completamente elettriche è ancora in corsa, ma tutto ciò che va oltre il suo primo EV è improvvisamente molto meno certo. Il produttore di lusso ha confermato che il suo modello elettrico di debutto sarà lanciato all'inizio del 2027, mentre i piani per i successivi veicoli elettrici sono stati rinviati, lasciando poco chiara la sua roadmap più ampia dell'elettricità.

Il modello in arrivo, che dovrebbe assumere la forma di un veicolo più piccolo simile a un SUV, rimane indifferente al cambiamento. Utilizzerà l'architettura Premium Platform Electric (PPE) di Volkswagen ed è ancora previsto per la presentazione più avanti quest'anno prima di essere messo in vendita nel 2027.

Oltre a questo, le cose si fanno confuse. Il CEO di Bentley, Frank-Steffen Walliser, afferma che un secondo modello elettrico non arriverà prima del 2030, rallentando di fatto la transizione del marchio verso una gamma completamente elettrica. Una delle ragioni principali è la cancellazione della piattaforma SSP del Gruppo VW, che era stata pensata per sostenere più future Bentley.

Il primo EV di Bentley dovrebbe offrire una ricarica ultra-veloce, con l'obiettivo di aggiungere circa 100 miglia (chilometri attualmente sconosciuti) in pochi minuti, e probabilmente si concentrerà sull'usabilità quotidiana piuttosto che sulla dimensione o sull'eccesso.

Per ora, la strategia di Bentley riflette una realtà più ampia del settore: la transizione verso i veicoli elettrici sta ancora avvenendo, ma non così rapidamente - né in modo prevedibile - come era previsto un tempo. Attraverso Car and Driver abbiamo le immagini iniziali dell'attuale concept car.