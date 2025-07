Bentley rivela una straordinaria "visione del design per il futuro"

HQ

Bentley è un po' indietro rispetto alla concorrenza quando si tratta del movimento elettrizzante. L'iconica casa automobilistica non ha ancora un modello di produzione EV completo, ma lo farà l'anno prossimo quando verrà rivelato un modello non annunciato. In vista della presentazione dell'auto, Bentley ha rivelato un nuovo concept model che viene descritto come una "visione del design per il futuro" e anche un teaser in grado di "fornire indizi sulla prima auto di serie completamente elettrica del marchio".

Conosciuta come EXP 15, questa vettura ha preso ispirazione dal modello del 1930 Bentley Speed Six. Ha un layout a tre posti, un abitacolo sportivo rialzato, una moderna tecnologia leggera nella sua griglia, un cofano "infinito", un abitacolo arretrato, molto spazio per lo stivaggio, interruttori fisici e interfacce digitali nei suoi interni, un propulsore completamente elettrico a trazione integrale e presenta anche l'emblema Winged B di nuova concezione.

Bentley spiega che questo modello incarna cinque filosofie di design che verranno utilizzate nei futuri modelli di produzione. Questi sono Upright Elegance, Iconic Grille, Endless Bonnet, Resting Beast e Prestigious Shield.

Anche in questo caso, quest'auto non sarà messa in produzione, ma Bentley aggiunge: "In combinazione con superfici esterne ultramoderne, dettagli di illuminazione high-tech ed elementi aerodinamici attivi, il concept 2025 affonda le sue radici nel presente e nel futuro. Sebbene non sia destinata alla produzione o alla vendita, EXP 15 fornisce anche suggerimenti per il design delle future Bentley, inclusa la prima auto completamente elettrica del marchio prevista a breve".

Dai un'occhiata all'EXP 15 qui sotto.