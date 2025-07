Bentley svela il nuovo emblema in vista della presentazione della nuova concept car la prossima settimana

HQ

Bentley è pronta a ricevere un nuovo look. Non preoccupatevi, questo non vedrà l'iconica casa automobilistica passare attraverso un rebranding alla moda come Jaguar, ma sta assistendo a cambiamenti che si dice " annuncino l'inizio di una nuova era del linguaggio di design Bentley".

In particolare, è il logo Winged B che viene modificato, con questo impostato per essere la quinta iterazione del design. È descritto come il "più grande cambiamento al marchio immediatamente riconoscibile in più di un secolo di storia" e per quanto riguarda il motivo per cui è stato modificato, Bentley spiega che "il nuovo emblema è il simbolo di un futuro entusiasmante per Bentley".

Francamente, non noterai un enorme cambiamento nell'aspetto di Winged B, poiché Bentley rimane fedele al suo patrimonio, ma vedremo questo logo per uno sfoggiato su un nuovo modello concettuale che verrà rivelato la prossima settimana, l'8 luglio. I dettagli relativi a questa vettura sono tenuti nascosti, ma Bentley spiega che darà "un indizio della direzione in cui Robin [Page, il direttore del design] guiderà il design di Bentley per una nuova gamma di prodotti in futuro, ispirati a un'iconica Bentley del passato".

La concept car, come previsto, non entrerà in produzione.

