Bentornati a Hogwarts: ecco il primo anteprima di Harry Potter e la Pietra Filosofale.

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Bentornato a Hogwarts. Dopo anni di voci e speculazioni, HBO ci offre ora il primissimo teaser della prima stagione di Harry Potter, completo di tutti i volti nuovi e un tono apparentemente leggermente più cupo. Le ambizioni sono chiare, e il trailer mantiene le promesse.

Il teaser ci offre scorci della vita di Harry—dalla sua miserabile esistenza con la famiglia Dursley al suo ingresso nel mondo magico. Al centro troviamo il nuovo arrivato Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry, insieme ad Arabella Stanton nel ruolo di Hermione e Alastair Stout in quello di Ron. In breve, il nuovo trio che porterà avanti la serie.

Il teaser è breve ma indubbiamente ti lascia con la voglia di ancora di più, e per tutti i fan dei libri, sembra che possa essere esattamente ciò che molti hanno sognato da tempo: la versione definitiva della storia del "ragazzo che è sopravvissuto." Il viaggio che ci attende è lungo e magico. Ma la cosa migliore è che la serie debutterà già a dicembre.

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