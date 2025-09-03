Benvenuto in Gamereactor Cars!

HQ

Tutti i lettori svedesi ovviamente sanno chi sono e non c'è bisogno di una presentazione più approfondita, soprattutto considerando che sono stato coinvolto fin dall'inizio e quest'anno segna il mio 24° anno come caporedattore di Gamereactor Sweden.

Oltre a un ardente interesse per i giochi e un amore servile sia per i film che per i gadget, il sim-racing e il design, sono sempre stato affascinato dalle auto e dalle corse fin dall'infanzia. Durante la mia adolescenza non vedevo l'ora di prendere la patente di guida e una volta sistemata, vivevo nella mia vecchia Mercedes rottamata, mi prendevo cura teneramente di quel mucchio di ruggine e sognavo di poter un giorno comprare auto che mi avrebbero davvero permesso di dare sfogo al mio sogno di cambiare, mettere a punto, affinare. Ed è stato più o meno così da allora. Io, il nerd di Gran Turismo che ero e forse sono ancora (GT7 è un gioco davvero bello, dopotutto), mi sono appassionato presto alle auto giapponesi e ne ho possedute molte nel corso degli anni. Civic Type-R, Evo IX, 350Z, WRX STi, in due diverse versioni, Nissan GT-R in due diverse versioni più una Focus RS e un'Alfa Romeo GTAm.

Nel mio blog personale, ho scritto tanto di auto quanto di giochi, film, serie TV, cibo, design e musica negli ultimi 19 anni, e mettere in evidenza la parte dell'auto e lasciarla occupare più spazio qui a Gamereactor è qualcosa che mi appassiona, e qui, in Gamereactor Cars, Potrai leggere principalmente avvisi sugli eventi quotidiani nel mondo delle auto sportive/ad alte prestazioni e relativamente poco sulle autovetture più noiose, in particolare il segmento delle auto elettriche, il che mi annoia oltre ogni ragione. Le auto e le corse per me sono benzina, cavalli, passione, sentimento, rombo, rumore ed entusiasmo, e spero di trasmetterlo qui, ogni giorno. Grazie per esserti fermato e buona guida!

Alcune delle auto ad alte prestazioni che ho posseduto e amato negli ultimi 20 anni:

Le due migliori auto giapponesi che ho guidato. Uno perfetto per l'inverno, l'altro perfetto per la pista su cui ho passato un sacco di tempo nella Nissan GT-R da 850 CV costruita su misura con freni da corsa Öhlins-chassi e Alcon.