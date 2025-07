Berlino e Washington prenderanno presto una decisione sull'invio di Patriot in Ucraina I sistemi di difesa aerea potrebbero arrivare a Kiev entro pochi mesi.

HQ Berlino e Washington sono pronte a prendere una decisione sull'invio di due sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense a Kiev entro giorni o settimane, secondo il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius dopo i colloqui con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hesgeth. La Germania si è offerta di acquistare Patriot e di fornirli all'Ucraina a seguito di alcuni degli attacchi più pesanti della guerra nelle ultime settimane. Pistorius sta continuando a discutere i dettagli - incluso il numero di lanciatori e missili - con il governo degli Stati Uniti mentre si trova a Washington. Il primo Patriot potrebbe arrivare a Kiev tra mesi, secondo Pistorius (via Reuters), che ha rifiutato di commentare se le armi offensive saranno scambiate anche con l'Ucraina. In altre notizie riguardanti l'Ucraina, sembra che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia pronto ad adottare una linea molto più dura contro il presidente russo Vladimir Putin, dopo la promessa di Trump di armi prodotte negli Stati Uniti all'Ucraina e le minacce di applicare dazi al 100% su Putin. Karolis Kavolelis / Shutterstock