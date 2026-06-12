Bernardo Silva si è diretto al Real Madrid in un accordo improvvisato, rompendo l'accordo verbale con l'Atleti

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Bernardo Silva, che ha lasciato il Manchester City alla fine della scorsa stagione come leggenda del club, trascorso nove stagioni ed è diventato la spina dorsale della squadra che ha vinto sei titoli di Premier League e la Champions League come parte della tripletta nel 2022/23, tra molte altre cose, sembra che presto si unisca al Real Madrid come acquisto a sorpresa e improvvisato.

Inizialmente, il centrocampista trentaduenne sembrava destinato al Barcellona, con le iniziali trattative tra il club catalano, il giocatore e il suo agente che indicavano quella direzione. Ma il Barcellona era più concentrato su altri acquisti come Julián Álvarez, mentre l'allenatore Hansi Flick pensava che non avesse bisogno di un altro centrocampista in squadra, per quanto Silva gli piacesse.

Poi, l'Atlético de Madrid apparve come destino per il giocatore portoghese. Secondo El Larguero, l'allenatore di Silva, Jorge Mendes, informò l'Atlético che l'accordo, anticipato, era stato interrotto perché il giocatore aveva scelto di giocare al Real Madrid, unendosi al progetto di José Mourinho.

Secondo Fabrizio Romano, l'accordo fu raggiunto in meno di due giorni, e la vittoria di Florentino Pérez alle elezioni del Real Madrid e la conferma di José Mourinho come nuovo allenatore mandarono fuori rotto l'accordo con l'Atleti all'ultimo momento. In attesa di conferma ufficiale, più testate riportano che il contratto è stato approvato e tutte le parti accettano le condizioni (Bernardo avrebbe uno stipendio inferiore a Manchester) e Bernardo Silva diventerà un giocatore del Real Madrid per le prossime due stagioni con l'opzione di un altro anno.