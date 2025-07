Bestiario offre un'emozionante fine estate con l'annuncio di due demo

HQ

Gamereactor ha seguito lo sviluppo di Bestiario sin dal successo della campagna Kickstarter all'inizio dello scorso anno, e il suo sviluppo continua senza sosta presso Wiggin Industries insieme allo streamer Antonio Yuste "El Yuste". È proprio il creatore di contenuti che ha il compito di promuovere il titolo e di tenere aggiornati i fan su ogni progresso che viene fatto nel design del gioco, nonché nell'avanzamento degli scenari, delle animazioni o dell'interfaccia. Qualcosa che ci ha offerto di persona durante l'ultima edizione dell'IndieDevDay 2024.

Ieri, 30 giugno, durante una diretta su Twitch, Yuste ha mostrato i progressi di Bestiario in combattimento in una nuova area aperta con vegetazione, per poi anticipare su Twitter il calendario di importanti novità che vogliono offrire nei prossimi mesi. Per cominciare, ci sarà una "fetta verticale" (una piccola fetta del gioco, ma con tutte le funzionalità principali già sviluppate) disponibile solo per i sostenitori della campagna tra un paio di settimane, a metà luglio. Poi, a metà agosto, ci sarà una prima demo aperta di Bestiary, e un mese dopo, a settembre, una seconda demo.

Lo studio prevede inoltre di velocizzare il combattimento, modificare i caratteri del testo e perfezionare il posizionamento, la telecamera e altre opzioni di design dell'interfaccia. Queste modifiche non si rifletteranno nella prima demo, ma nella seconda.

Non vedi l'ora di provare Bestiario il mese prossimo con la sua prima demo?