Beth e Rip tornano per la serie sequel di Yellowstone Dutton Ranch

Dopo anni di incertezza, il futuro di Yellowstone ha già preso grande forma nel 2026, quando Y: Marshals ha dato inizio e ha dato il via a una storia che segue Kayce Dutton dopo gli eventi della serie principale, The Madison ha debuttato e ha presentato un'altra narrazione (apparentemente separata) ambientata nell'area più ampia di Yellowstone, e tra un paio di mesi, sia Beth Dutton che Rip Wheeler torneranno per un'altra serie sequel.

È conosciuto come Dutton Ranch e segue Beth di Kelly Reilly e Rip di Cole Hauser mentre cercano di costruirsi una nuova vita in Texas. Come ci si aspetterebbe, non si tratta di un tentativo semplice e presto la coppia si trova ad affrontare una serie di antagonisti mentre lavorano per costruire le basi di un'eredità che potrà alla fine eguagliare quella che la famiglia aveva in Montana.

Dutton Ranch arriverà su Paramount+ e, per quanto riguarda la data di anteprima dello show, è fissata per il 15 maggio. Puoi vedere il primo trailer della serie qui sotto.