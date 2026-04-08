Beth e Summer si scontrano su un divano in Rick and Morty Trailer della stagione 9

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Rick and Morty La nona stagione debutterà ufficialmente a maggio. Non ci sorprende vedere la serie animata per adulti tornare per una nona stagione, dato che è confermato che andrà avanti fino alla dodicesima stagione, ma è comunque bello rivedere sulle nostre schermate le avventure strane e strane del più intelligente scienziato del mondo e di suo nipote.

L'atmosfera nel trailer della nona stagione sembra richiamare il vecchio Rick and Morty, con la serie che ci offre molte avventure strane in stile antologico che ci danno un'idea di quanto sia profondo e pieno di stranezza il multiverso. Beth e Summer si battono con i mobili di casa, Rick and Morty partecipano a una lezione di yoga. Jerry è lì come sempre. È roba classica.

La serie debutta il 25 maggio su HBO Max in tutta Europa, e siamo certi che, tra tutto il divertimento e le avventure spaziali, ci saranno anche cose più serie e sulla storia principale. Dovremo aspettare e vedere il mese prossimo quando Rick and Morty Stagione 9 arriverà.