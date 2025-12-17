Bethesda afferma che "la maggior parte degli studi è su The Elder Scrolls VI "

HQ

Sono ormai passati più di sette anni da quando Bethesda ha finalmente annunciato The Elder Scrolls VI... Ma da allora, come tutti sappiamo, non è successo molto. Ora sappiamo poco quanto allora, e Bethesda è riluttante a parlare del gioco.

Ma in una serie di interviste a GameInformer, i membri del team hanno sollevato un po' il coperchio e hanno chiaramente dichiarato di stare lavorando al gioco quasi a piena capacità e di essere davvero colpiti dagli aspetti tecnici. Ad esempio, la direttrice dello studio Angela Browder spiega:

"È meraviglioso essere di nuovo in questo universo di Elder Scrolls. Come ci dice internet, è passato un po' di tempo. E l'industria, l'hardware e tutto questo hanno fatto salti da gigante dall'ultima volta che ne abbiamo fatto uno, sono attivamente entusiasta di quello che abbiamo davanti, perché le opportunità, l'hardware, il rendering, tutto questo ha semplicemente... Le possibilità sono folli! Sarò onesto, a volte vedo cose che stanno succedendo e penso, 'Angela dei tempi di Skyrim non avrebbe mai potuto immaginare di vedere una cosa così adesso,' ed è una cosa bella di cui far parte. E spero che quando arriverà il giorno in cui i nostri fan la giocheranno, loro—soprattutto quelli che sono stati veterani del nostro marchio—possano davvero vedere quanto è arrivato lontano."

Il regista e produttore esecutivo del gioco, Todd Howard, conferma anche che il lavoro è in pieno svolgimento e che praticamente ogni team ci sta lavorando:

"Sta procedendo davvero bene. La maggior parte degli studi è su VI, ma dirò questo: ci sovrappuniamo sempre. Quindi, siamo molto abituati a sviluppi sovrapposti. E abbiamo lunghe pre-produzioni per sentirci bene a riguardo. Ed è un processo. Tutti vorremmo che andasse un po' più veloce - o molto più veloce - ma è un processo che vogliamo fare bene."

C'è ancora di più su The Elder Scrolls VI nell'articolo, ma almeno è chiaro che la produzione sembra già ben avviata e che ha il potenziale per essere un'avventura piuttosto impressionante che sicuramente non è stata affrettata.