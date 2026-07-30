Bethesda celebra 40 anni con un nuovo logo ispirato al retro

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In realtà sono passati 40 anni dalla fondazione di Bethesda, i creatori della serie The Elder Scrolls e di altri titoli, e vogliono celebrare questo traguardo. Ecco perché oggi hanno svelato un nuovo logo aziendale, con uno stile retrò piuttosto inaspettato chiaramente ispirato alla fantascienza classica.

Su Threads, scrivono:

"40 anni di avventure. Un brindisi ai mondi che abbiamo costruito insieme... e quelli che devono ancora venire. Segniamo l'occasione con un logo ispirato alle nostre radici."

Bethesda è attualmente tra un gioco e l'altro, e l'ultimo titolo che hanno sviluppato e rilasciato è stato Starfield nel 2023. Ci sono forti segnali che The Elder Scrolls VI sarà il prossimo titolo e, quando uscirà, un logo rosso Bethesda ti accoglierà all'inizio del gioco.

Puoi vedere il nuovo logo qui sotto, e sotto troverai anche la versione precedente, leggermente più sterile, ora ritirata.