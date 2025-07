Bethesda ha in programma "cose eccitanti" per Starfield È il momento di una nuova espansione della campagna, di un'uscita per PlayStation 5 o di qualcosa di completamente inaspettato?

HQ È stato silenzioso per molto tempo per quanto riguarda Starfield, e dopo l'espansione Shattered Space lo scorso autunno, la maggior parte degli aggiornamenti rilasciati sono stati minori. Ma ci sono voci che potrebbero arrivare su PlayStation 5, e forse questo e qualcos'altro saranno disponibili tra pochi mesi. Tramite Steam, Bethesda scrive: "Guardando al futuro, stiamo continuando a lavorare sui futuri aggiornamenti e condivideremo di più sulle cose entusiasmanti che abbiamo pianificato per Starfield nei prossimi mesi". Non stiamo assolutamente dicendo di no a più Starfield, ma possiamo solo speculare su cosa significhino. Cosa pensi e speri?