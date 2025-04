Bethesda premia l'intero team di Skyblivion con copie di Oblivion Remastered

HQ

Il lavoro sul progetto Skyblivion guidato dai fan continua, mentre cercano di ricreare Oblivion nel motore di Skyrim. Nonostante il grande rilascio di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered di oggi, e per mostrare il loro apprezzamento per il progetto Skyblivion, che è in corso dal 2012, l'intero team è stato ora ricompensato con copie gratuite di Oblivion Remastered. Un bel gesto e un riconoscimento della passione e dell'impegno di chi è coinvolto.

Skyblivion dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell'anno e quindi coesisterà insieme al remaster ufficiale. Un anno fantastico per tutti i fan di Oblivion, per non dire altro.

Non vedi l'ora di Skyblivion?