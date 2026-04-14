Bethesda riconosce seri problemi di prestazioni con Starfield su PlayStation 5

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Alla fine della scorsa settimana, Starfield è stato finalmente rilasciato per PlayStation 5, permettendo ai giocatori Sony di avventurarsi nell'universo spaziale di Bethesda e creare le proprie avventure tra le stelle. Ma... come spesso accade con i giochi Bethesda, le cose non sono andate esattamente lisce.

È stato riportato che molti utenti hanno riscontrato gravi problemi con il gioco, che si bloccava costantemente e non riusciva a gestire i salvataggi su PlayStation 5. Bethesda ha ora affrontato la questione, affermando di aver identificato le cause della maggior parte di questi problemi e di risolverle con una hotfix nei prossimi giorni:

"Grazie per aver condiviso le vostre avventure nei Sistemi Insediati questo fine settimana — abbiamo adorato leggerle! Siamo a conoscenza di alcuni problemi segnalati di crash della PS5 e li abbiamo ridotti a un piccolo numero di cause. Stiamo affrontando questi aspetti in una hotfix che puntiamo a rilasciare questa settimana. Grazie per aver segnalato, ti terremo aggiornato."

Insieme alla versione PlayStation 5 è arrivata la nuova espansione, Terran Armada, anch'essa rilasciata per PC e Xbox Series S/X. Abbiamo una recensione fresca da condividere, che potete trovare qui.