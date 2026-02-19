Bethesda Softworks sta tornando "a quel tipo di stile classico" con The Elder Scrolls VI

HQ

L'annuncio di Bethesda di The Elder Scrolls VI nel 2018 sembra quasi tragico col senno di poi. Da allora, praticamente non abbiamo sentito nulla di sostanziale sul gioco, ma recentemente ci sono state alcune voci.

Il veterano Todd Howard ha confermato che sarà il prossimo gioco della compagnia e che la produzione è in pieno svolgimento. In un'intervista a Kinda Funny Gamescast, rivela qualcosa in più su ciò che sta lavorando, incluso quale motore di gioco verrà utilizzato: Creation Engine 3. È un passo avanti rispetto a Starfield, creato con Creation Engine 2, ma non sappiamo quanto sia migliore. Howard continua:

"Questo alimenterà Elder Scrolls VI e oltre... Abbiamo uno stile di gioco che ci piace davvero, davvero tanto, e penso che la gente si aspetti da noi. C'è ancora molta innovazione da fare, così che quando entri in un mondo, hai la sensazione di viverlo davvero per la prima volta, un gioco del genere. Penso che siamo soddisfatti di dove sta andando ora. Questo è quello che potrei dire."

Bethesda ha ricevuto alcune critiche per il suo Creation Engine, che molti ritengono inadeguato e rende i giochi dell'azienda inutilmente rigidi e privi di vita. Perciò, molti speravano che venisse usato Unreal Engine 5, proprio come nel splendido The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Ma... A quanto pare non succederà.

Nell'intervista, Howard dice anche che non gli piacciono molto gli annunci anticipati. Idealmente, non annuncerebbe affatto i giochi, ma li pubblicherebbe quando saranno pronti. E menziona anche brevemente che sembra essere un classico gioco di ruolo che possiamo aspettarci con ansia:

"E sai, tornando a Elder Scrolls VI che stiamo facendo ora, torniamo a quello stile classico che ci mancava, che conosciamo davvero molto bene."

Quindi è un mix di aspetti, dove la scelta del motore grafico probabilmente causerà preoccupazioni finché la community non sarà convinta, mentre più persone saranno probabilmente soddisfatte che Bethesda si concentri su un Elder Scrolls tradizionale senza troppe sperimentazioni.