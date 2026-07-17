Bethesda: The Elder Scrolls VI "è il nostro principale obiettivo di sviluppo oggi"

HQ

Bethesda Game Studios sta condividendo una marea di notizie e informazioni sui suoi prossimi progetti e, sebbene abbiamo già esplorato le informazioni relative a Fallout 5 e al franchise Fallout in generale, ci sono anche aggiornamenti degni di nota anche per The Elder Scrolls.

Per esempio, Bethesda spiega : "The Elder Scrolls VI è il nostro principale focus di sviluppo oggi, con la maggior parte del nostro team attualmente impegnata al prossimo capitolo del franchise."

Il gioco viene sviluppato sulla piattaforma Creation Engine 3, che è in costruzione da quando è arrivato Starfield e viene anche utilizzata per creare contemporaneamente Fallout 5. L'elemento principale da segnalare è che Fallout 5 è in "preproduzione", anche se il motore "permette ai nostri team di supportare più progetti contemporaneamente con nuovi strumenti, rendering e sistemi che definiscono i nostri giochi."

Parlando nuovamente su The Elder Scrolls, Bethesda aggiunge "sappiamo che è stata un'attesa molto lunga per il sequel," prima di chiarire "il prossimo capitolo è in arrivo. Siamo dove avevamo pianificato, ci piace molto come appare e ci giochiamo ogni giorno." Questa è sicuramente una buona notizia e suggerisce che The Elder Scrolls VI non sarà poi così lontano.

Per quanto riguarda il più ampio franchise di The Elder Scrolls, mentre le notizie suggeriscono che ZeniMax Online Studios sia stata sconvolta dai recenti licenziamenti su Xbox, Bethesda osserva che lo sviluppatore di The Elder Scrolls Online viene "avvicinato all'unisono" e che "collaborerà strettamente" con il più ampio franchise ESO continuando a "offrire esperienze incredibili per The Elder Scrolls Online." Ci è promesso "più pianificato per il futuro" ora che è stata lanciata la Stagione 1: Il Ritorno della Gilda dei Ladri, e che ci sono sforzi per allinearsi "più direttamente all'interno della saga, possiamo creare esperienze ancora migliori per i giocatori."