Bethesda utilizza le schermate di caricamento solo come un "male necessario", secondo il designer

Il giocatore moderno potrebbe essere un po' viziato di tanto in tanto. Sono diventati così abituati a un caricamento senza interruzioni, immagini brillanti e un ottimo gameplay che le uniche cose di cui si sono lamentati sono la vernice gialla, le donne "brutte" e le schermate di caricamento.

Tuttavia, le schermate di caricamento infastidiscono alcuni giocatori, specialmente in giochi come i giochi di ruolo Bethesda, quando possono essere abbastanza frequenti. Parlando con VideoGamer, Bruce Nesmith - un ex lead designer di Bethesda che ha lasciato lo studio durante la realizzazione di Starfield - ha rivelato perché lo studio ha ancora le schermate di caricamento.

"Tutti quelli che si lamentano di loro danno per scontato che sia stato fatto perché siamo pigri o non vogliamo seguire il pensiero moderno sulle cose", ha detto. "La realtà è che i giochi Bethesda sono così dettagliati e così intensivi dal punto di vista grafico... Non puoi averli entrambi presenti allo stesso tempo".

"Non posso caricare gli interni di tutti questi luoghi contemporaneamente agli esterni. Non è un'opzione", ha continuato. "In realtà è meglio interrompere brevemente il gioco, fare una schermata di caricamento e poi continuare... È solo uno di quei mali necessari, per così dire, non è che qualcuno in Bethesda abbia mai voluto farlo. Non avevamo scelta, davvero".

Anche con le schermate di caricamento, i giochi Bethesda continuano ad essere popolari, come dimostrato dal recente Oblivion Remastered, che ha attirato milioni di giocatori nei giorni successivi alla sua uscita.