Beyerdynamic Amiron 300

Alcuni auricolari sono migliori di altri. Alcuni dei migliori sono realizzati da aziende audio dedicate, come Beyerdynamic, e il loro Amiron 300 è uno di questi. Beyerdynamic è in attività da più di 100 anni e ha sede in Germania, quindi in loro onore, manterrò questa recensione il più efficiente e corretta possibile nei fatti.

La presentazione del prodotto del sito web è puntuale, come un ingegnere tedesco, c'è qualche frase di marketing, ma nessuna narrazione a metà su come 500 musicisti professionisti abbiano aiutato nello sviluppo, o su come questo sia un prodotto che ha richiesto più ricerca del buggy lunare. Bisogna amare la capacità dei tedeschi di non perdere tempo in nulla che non sia essenziale.

Viene fornito in una bella custodia, il design è elegante e moderno con una tesa in metallo, ha cinque dimensioni di auricolari, connessione Bluetooth 5.3, sei microfoni per la cancellazione del parlato e del rumore e quasi 30 ore di durata totale della batteria con ANC e supporta l'audio LDAC ad alta risoluzione. La custodia ha naturalmente anche la ricarica Qi.

I driver sono da 10 mm e ogni auricolare pesa solo 4,4 grammi. In combinazione con il design elegante, si adattano facilmente all'interno dell'orecchio e sì, questo differisce per ogni persona. È disponibile in nero e beige e c'è anche una piccola app per accompagnarlo che è necessario per accendere e controllare l'ANC. La custodia è molto piccola e il materiale offre un'ampia presa per evitare che gli auricolari scivolino dalle mani.

Per divagare un po', Beyerdynamic è noto soprattutto per le sue cuffie da studio e per il monitoraggio del suono nell'industria della registrazione, della TV e della radio, e questo è il suono che si ottiene. Allora, cosa ti danno 190 euro? Tantissimo, insomma.

Li ho trovati piuttosto comodi, combinati con un suono aperto e arioso con un buon punch che normalmente non è quello a cui penserei quando qualcuno dice "in-ear". A causa del loro peso e delle loro dimensioni, possono rimanere all'interno dell'orecchio per ore senza diventare scomodi, un solido vantaggio nel mio libro.

Il suono è piuttosto impressionante. Hanno un vero e proprio palcoscenico, qualcosa che manca gravemente nella maggior parte degli auricolari e, sebbene non siano larghi verticalmente, è abbastanza ampio da far risaltare ogni strumento. La musica scorre in modo coerente e, sebbene l'ANC sia abbastanza potente, influenza leggermente la qualità, ma non abbastanza da consigliare di disattivarlo. I bassi sono ragionevoli, ma mancano della stessa definizione della gamma media, che è estremamente impressionante, molto dettagliata, trasparente e generalmente sembra essere ad un alto livello di risoluzione, che è molto più vicina a cuffie davvero buone rispetto alla maggior parte degli altri auricolari sul mercato. Gli alti non sono completamente allo stesso livello, essendo nitidi più che corretti, e leggermente rilassati nella loro firma sonora, anche per strumenti e suoni che dovrebbero essere più aspri e metallici. Tuttavia, li rende ottimi per l'ascolto in generale quando non si cerca un suono corretto per l'hi-fi, e con gli auricolari raramente lo è.

Non posso dare loro 9,5/10, ma se potessi, lo farei. Sono così vicini all'essere perfetti che li consiglio, ma spero anche in una versione aggiornata con alti e bassi che siano altrettanto buoni come la gamma media del Amiron 300.