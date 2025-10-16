Beyerdynamic DT990 Pro X

L'utilizzo di apparecchiature di livello professionale invece di alternative di "gioco" appariscenti e pesantemente brandizzate è stato a lungo un obiettivo per noi, ma di solito viene fornito anche con un premio, poiché la maggior parte di esso è finalizzato all'uso aziendale e per budget molto più grandi di quelli che noi normali esseri umani abbiamo a disposizione.

Inserisci Beyerdynamic DT 990 Pro X. Questo è un cavallo di battaglia dell'industria del missaggio e della registrazione. È pensato per essere abbastanza economico, pur avendo una riproduzione neutra e precisa di tutto ciò che entra in esso, e con parti facilmente sostituibili nel caso in cui qualcosa si rompa.

Beyerdynamic ha più di 100 anni di storia come azienda tedesca di apparecchiature audio, e si è mossa al passo con i tempi. Negli ultimi anni, ha anche creato una divisione consumer che gestisce cuffie e auricolari wireless, e anche quelli che esamineremo in un secondo momento.

Il DT990 Pro X ha anche una versione leggermente più economica, la non-X, che viene fornita in due diverse versioni di impedenza. Tuttavia, non presenta il driver Stellar.45 che lo distingue dalla concorrenza nella categoria da € 230. È cablato con mini-XLR, si adatta in modo fantastico alla testa e, sebbene preferisca la rete, anche il materiale vellutato sui padiglioni auricolari è carino.

Il driver Stellar.45 è realizzato con un diaframma rigido a tre strati da 45 mm utilizzando una bobina mobile placcata in rame posizionata in uno spazio molto stretto, con un sistema di magneti al neodimio-ferro-boro ad alta resistenza. Il cestino in cui si trova tutto è realizzato in nylon riempito con fibra di vetro. E questo è un punto piuttosto importante, perché l'archetto flessibile e confortevole combinato con i morbidi padiglioni offre un'ottima esperienza per un uso a lungo termine che pochi marchi dedicati al gioco possono anche sperare di eguagliare. Mentre lo svantaggio è l'uso di un sistema open-back, che lascerà entrare parte del rumore della ventola dal tuo computer, l'applicazione del mondo reale ha scoperto che questo è un problema molto minore.

Sono prodotti in Germania, con la qualità costruttiva che ci si aspetta da loro. Significa anche che le cuffie sono fatte così come Beyerdynamic possono farlo, e a loro non importa cosa significhi per l'altro tuo hardware. In breve, avrai bisogno di un vero amplificatore per cuffie per questo. Con un'impedenza di soli 48 Ohm, qualsiasi cosa sia integrata nel tuo computer non sarà abbastanza buona. Ho dovuto passare a un modello diverso dal mio riferimento valvolare per il DT 990X.

Quindi questi non sono per viaggiare o fare il pendolare. Sono cablati e questo fa ben sperare per la qualità del suono, dove offrono per la maggior parte. Come con molte altre cuffie open-back, hanno difficoltà con i sub-bassi, che è più una questione di principio costruttivo che altro, ma per il resto forniscono un suono aperto, ad alta risoluzione e trasparente con un leggero calore nella gamma media. Il palcoscenico potrebbe essere più ampio, ma questo può essere attribuito al mio amplificatore. C'è un leggero fuzz, come un calo degli alti appena sopra la gamma media, intorno ai 4-4,5 kHz. È un po' insolito, ma poiché non è abbinato a un potenziamento dei bassi, ci si abitua molto velocemente e migliora la gamma media superiore con un po' più di calore rispetto a una cuffia dal suono neutro. Ma a questo punto, non c'è spazio per lamentarsi.

Questi sono a tutto tondo, hanno un ottimo suono a un prezzo molto decente e con padiglioni molto comodi per un uso a lungo termine. È difficile non consigliarli, dato che hai l'amplificatore per usarli.