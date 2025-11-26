LIVE
      Beyond Good & Evil 2

      Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo e Ubisoft sta assumendo

      Attualmente stanno cercando una persona in Ubisoft Montpellier che diventi "la persona di riferimento per tutti gli aspetti tecnici del progetto BGE2".

      HQ

      Qual è lo stato di Beyond Good & Evil 2 ? Il gioco è stato annunciato 17 anni fa e ancora non ci sono segnali che lo sviluppo sia quasi concluso. Tuttavia, ogni tanto riceviamo segnalazioni che suggeriscono che in realtà non è stato cancellato, ed è di questo che parleremo oggi.

      Eurogamer ha notato un annuncio di lavoro di Ubisoft Montpellier, dove cercano un sound designer tecnico, e non nascondono a quale progetto lavorerà questa persona. Nella presentazione, possiamo leggere:

      "Beyond Good & Evil 2 è un gioco d'azione e avventura open world ambientato in un universo di space opera affascinante ed è il prequel diretto del cult del 2003. Basato su una tecnologia rivoluzionaria guidata dal motore proprietario Voyager, Beyond Good & Evil 2 mira a offrire un'esperienza fluida di esplorazione e pirateria spaziale in un sistema solare pieno di luoghi esotici, personaggi colorati e misteri da scoprire, da soli o con amici."

      Un anno fa, abbiamo riportato che Fawzi Mesmar era diventato il nuovo direttore creativo del gioco dopo che il precedente direttore, Emile Morel, è tragicamente scomparso nel 2023. Per quanto riguarda quando vedremo qualcosa da Beyond Good & Evil 2, possiamo solo supporre. The Game Awards sarebbe normalmente la nostra migliore opzione, ma dopo 17 anni è un po' come Half-Life 3 e potrebbe o non arrivare, e non sappiamo quando.

      Beyond Good & Evil 2

