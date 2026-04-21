Beyond Good & Evil 2 è ancora vivo: Ubisoft ha pubblicato numerose offerte di lavoro per ruoli specialistici in questo progetto di lunga durata

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Potrebbe sembrare un po' sconfitto, ma se mi avessi chiesto ieri di Beyond Good & Evil 2, probabilmente ti avrei detto che stavo solo aspettando una conferma da Ubisoft (che ha attraversato molti momenti difficili ultimamente) che il progetto era stato cancellato silenziosamente. Si scopre che è esattamente il contrario.

Il direttore creativo di Beyond Good & Evil 2 presso Ubisoft Montpellier, Fawzi Mesmar, ha pubblicato oggi un messaggio invitando gli sviluppatori a candidarsi per una delle numerose posizioni vacanti nello studio per lavorare al progetto. E questi non sono esattamente ruoli junior, ma piuttosto Senior Gameplay Animator, Direttore Tecnico del Level Design, Direttore Animazione del Gameplay, Artista VFX Real-Time Esperto, Senior Network Programmer, Senior Technical Sound Designer, Team Lead per i Personaggi e Game Designer Senior. Tutti ruoli di livello medio-senior che potrebbero essere ricopriti da alcuni veterani che hanno perso il lavoro in altre aziende nelle ultime settimane. Se questa è la tua situazione, o pensi di avere le competenze giuste, puoi consultare le offerte qui e candidarti.

In ogni caso, è sorprendente che un progetto che è già costato così tanto e che è indubbiamente ancora lontano dal lancio continui a godere del supporto dell'azienda. Sembra che, dopotutto, potremmo vedere BG&E2 in futuro.