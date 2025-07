Beyond the Spider-Verse posticipato di tre settimane

HQ

Mancano ancora due anni alla premiere del capitolo finale della saga di Miles Morales, e ora Sony ha annunciato che i fan di Spider-Man dovranno aspettare un po' più a lungo del previsto per la conclusione. Lo studio ha posticipato la premiere di tre settimane, con la nuova data di uscita fissata per il 25 giugno 2027.

Il motivo del ritardo? Sony mira a massimizzare l'attrattiva del film tra il pubblico più giovane, sperando che i tempi coincidano meglio con le vacanze estive scolastiche, consentendo ai bambini di andare nei cinema proprio all'inizio delle vacanze.

Questo non è il primo ritardo del film. Il regista Phil Lord ha precedentemente sottolineato l'importanza di concludere la trilogia nel modo giusto e di prendersi il tempo extra necessario per mettere a punto il capitolo finale, per i fan.

"Sappiamo quanto sia importante questo franchising per così tante persone intorno a noi. Non potevamo tornare indietro. Quindi, abbiamo deciso che dovevamo prenderci il tempo necessario per assicurarci di averlo fatto nel modo giusto".

Sei entusiasta dell'ultimo capitolo della saga di Miles Morales?