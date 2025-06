Biancaneve arriva su Disney+ la prossima settimana

HQ

Se non siete andati al cinema per vedere il remake live-action di Disney's Snow White, che ha concluso la sua corsa nelle sale con poco più di 200 milioni di dollari al botteghino, un totale irrisorio che non ha coperto i costi di produzione, potreste essere un po' curiosi di guardarlo a casa. La buona notizia è che presto sarai in grado di farlo.

La Disney ha rivelato che Snow White arriverà su Disney+ già la prossima settimana, l'11 giugno. Sì, il film guidato da Rachel Zegler che vede anche Gal Gadot nei panni del cattivo principale arriverà sulla piattaforma di streaming molto, molto presto.

Per coloro che si chiedono se questo film dovrebbe essere nella vostra lista di controllo, potete leggere i nostri pensieri e impressioni completi qui.