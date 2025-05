Biancaneve è di nuovo un flop nei cinema, con una media di 50 dollari di biglietti per cinema

HQ

In verità, la versione live-action della Disney di Snow White non è andata bene, e la sua uscita all'inizio di quest'anno è già stata un disastro finanziario, con ricavi globali per un totale di poco più di $ 200 milioni. Neanche lontanamente vicino ai 300 milioni di dollari che è costato produrre, o quasi il doppio se includiamo il marketing previsto.

Nonostante questo, e tutte le critiche che il film ha ricevuto, la Disney ha scelto di ripubblicare Snow White durante il fine settimana della festa della mamma negli Stati Uniti, dove è stato proiettato in oltre 1.300 cinema. Il risultato? Beh, secondo That Park Place, è andata più o meno come ci si aspetterebbe. Sale vuote con un tasso di vendita dei biglietti schiacciante che corrispondeva a poco più di $ 200.000, cioè circa $ 50 per cinema - una cifra che ricorda laMorbius famigerata riedizione di Sony.

Ci si potrebbe chiedere se la Disney capisca il proprio pubblico, o cosa pensassero quando hanno scelto di ripubblicare quello che è probabilmente il loro film più deriso e controverso da molto tempo. I flop si sono susseguiti con titoli come Wish, The Marvels, The Little Mermaid, ecc., e sta diventando sempre più chiaro che l'azienda ha bisogno di rivalutare la sua strategia e cercare di tornare a ciò che un tempo ha reso i suoi film così amati: storie senza tempo.

Inoltre, non perdetevi la nostra recensione di Biancaneve, che potete leggere qui se ve la siete persa.