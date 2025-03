Biancaneve guida il botteghino con un weekend di apertura mediocre

HQ

Spesso notiamo che i film costano alle società di produzione circa il doppio del loro budget di produzione per il finanziamento, almeno per i grandi blockbuster che hanno campagne di marketing stravaganti. MentreDisney's Snow White il remake live-action ha probabilmente risparmiato qualche centesimo in questo senso avendo una premiere più ridimensionata, il film ha comunque avuto una corsa al marketing Disney, motivo per cui è molto probabile che il film sia costato ben oltre $ 350 milioni in totale, soprattutto considerando che il budget di produzione ha raggiunto circa $ 250-270 milioni secondo Variety.

Quindi, con numeri del genere che vengono lanciati in giro, il film aveva bisogno di avere un weekend di apertura piuttosto forte nei cinema. Anche se ha vinto il fine settimana e ha superato il botteghino, non è stato certo un record, poiché Box Office Mojo osserva che Snow White ha incassato $ 87.300.000 in tutto il mondo.

Con numeri come questi, è difficile dire che il film andrà in pareggio, poiché i film tipicamente generano sempre meno soldi nei cinema con il passare delle settimane successive alla loro prima. Certo, i film Disney tendono ad avere ottime gambe, quindi forse Snow White andranno avanti e continueranno a generare vendite di biglietti, ma se dovessimo indovinare che il film concluderà una corsa piuttosto scarsa o mediocre nei cinema, basandosi su un 2025 che è stato piuttosto terribile su tutta la linea per le prestazioni cinematografiche...

Per riferimento, Captain America: Brave New World è il più grande film western dell'anno finora, con poco più di 400 milioni di dollari a suo nome, con Ne Zha 2 della Cina ben avanti con oltre 2 miliardi di dollari a suo nome.

Avete già visto Snow White e cosa ne pensate del film?