Biden affronta una diagnosi aggressiva di cancro alla prostata Le condizioni dell'ex presidente sollevano nuove preoccupazioni durante le deliberazioni sul trattamento.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che a Joe Biden è stata diagnosticata una forma aggressiva e ormono-sensibile di cancro alla prostata che ha già metastatizzato alle ossa, secondo il suo ufficio. Secondo il suo ufficio, l'82enne ex presidente e la sua famiglia stanno ora valutando i percorsi di trattamento. L'annuncio ha suscitato reazioni da parte di figure politiche di tutto il mondo e ha suscitato speculazioni in vista delle prossime pubblicazioni politiche. Chicago, Illinois, 19 agosto 2024: il presidente Joe Biden alla Convention nazionale democratica // Shutterstock