Biden avverte Trump che potrebbe "rubare" le prossime elezioni di metà mandato

HQ

L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito che il suo successore, Donald Trump, tenterà di "rubare" le prossime elezioni di metà mandato. Parlando in South Carolina durante una cerimonia in onore della sua vita politica, Biden ha detto che Trump stava erigiendo barriere al voto perché "sa di non poter vincere il tuo voto".

Biden ha descritto l'attuale clima politico come "giorni bui" per il paese e ha ripreso una frase della sua campagna del 2020, definendo quel momento un altro capitolo della "battaglia per l'anima di questa nazione". Ha esortato gli americani a "presentarsi e votare", sostenendo che l'affluenza rimane la salvaguardia più forte del potere democratico.

Il discorso ha segnato una delle rare apparizioni pubbliche di Biden da quando ha lasciato l'incarico. Ha anche criticato il recente discorso sullo Stato dell'Unione di Trump e le politiche sull'immigrazione, indicando sondaggi che mostrano i livelli storicamente bassi del presidente per il successo. Biden, che si è fatto da parte durante la corsa del 2024 e ha sostenuto Kamala Harris, ha infine visto Trump tornare alla Casa Bianca dopo averla sconfitta alle elezioni generali...