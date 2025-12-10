Big Hops per dare un impulso al nuovo anno con la data di lancio di gennaio

Gennaio è tipicamente un mese piuttosto lento per i lanci di videogiochi, mentre l'industria si risveglia dal suo torpore natalizio. Tuttavia, la gente di Luckshot Games chiaramente non si rilasseranno molto mentre ci avviciniamo alle vacanze, perché durante la trasmissione di Day of the Devs, il team indie ha rivelato che il loro progetto, Big Hops, sarà uno dei primi giochi ad arrivare nel nuovo anno.

Previsto per il lancio già dal 12 gennaio 2026, su PC tramite Steam, Nintendo Switch 1 e PS5, questo è un gioco action-platform che mette i giocatori nei panni di un eroe rana noto come Hop, che, dopo essere stato rapito da uno spirito chiamato Diss, deve capire come tornare a casa. Tuttavia, questo non sarà affatto un compito semplice, perché Hop dovrà attraversare un deserto, un oceano e una montagna, il tutto affrontando Diss lungo il percorso.

Come eroe ranocchio, avrai accesso a una solida gamma di abilità platform che spaziano da salti e tuffi, arrampicata e scivolata a pancia in movimento, corsa sui muri e persino dondolarsi in aria, quindi muoversi dovrebbe essere abbastanza gestibile. E ci viene anche detto che, viaggiando tra i tre principali livelli del bioma, potresti imbatterti in diversi outfit e opzioni di tintura da poter personalizzare Hop a tuo piacimento.

Partirete Big Hops nel nuovo anno?