Big John batte il Guinness World Record nominando il maggior numero di piatti cinesi da asporto in 30 secondi

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È diventato una sorta di tesoro nazionale nel Regno Unito e questo ultimo sviluppo non farà che consolidare ulteriormente la sua eredità. John "Big John" Fisher è diventato ufficialmente detentore del Guinness World Record, poiché la popolare sensazione di internet ha ora battuto il record per il maggior numero di piatti cinesi da asporto a memoria in una finestra di 30 secondi.

L'enorme impegno è stato ripreso in diretta video, dove Big John ha trasmesso una serie di piatti nel menù delle categorie chow mein, riso fritto e salsa ai fagioli neri, con una varietà di antipasti e altri piatti sparsi tra un po' di essi. In totale, Big John ha realizzato 40 piatti del menu in 30 secondi, sufficienti per battere il record e conquistare il titolo per sé.

Parlando dell'impresa, Big John ha detto: "Sono diventato famoso online per mangiare cibo cinese da asporto senza colpa mia - mio figlio di mezzo Henry mi metteva su TikTok e sui social media senza che io lo sapessi. E alla gente sembrava piacere solo i miei ordini da asporto."

Potete vedere lo sforzo straordinario nel video qui sotto.