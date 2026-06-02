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Big John batte il Guinness World Record nominando il maggior numero di piatti cinesi da asporto in 30 secondi

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È diventato una sorta di tesoro nazionale nel Regno Unito e questo ultimo sviluppo non farà che consolidare ulteriormente la sua eredità. John "Big John" Fisher è diventato ufficialmente detentore del Guinness World Record, poiché la popolare sensazione di internet ha ora battuto il record per il maggior numero di piatti cinesi da asporto a memoria in una finestra di 30 secondi.

L'enorme impegno è stato ripreso in diretta video, dove Big John ha trasmesso una serie di piatti nel menù delle categorie chow mein, riso fritto e salsa ai fagioli neri, con una varietà di antipasti e altri piatti sparsi tra un po' di essi. In totale, Big John ha realizzato 40 piatti del menu in 30 secondi, sufficienti per battere il record e conquistare il titolo per sé.

Parlando dell'impresa, Big John ha detto: "Sono diventato famoso online per mangiare cibo cinese da asporto senza colpa mia - mio figlio di mezzo Henry mi metteva su TikTok e sui social media senza che io lo sapessi. E alla gente sembrava piacere solo i miei ordini da asporto."

Potete vedere lo sforzo straordinario nel video qui sotto.

Big John batte il Guinness World Record nominando il maggior numero di piatti cinesi da asporto in 30 secondi

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