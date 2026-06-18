Big John "The Boshfather" Fisher sarà il proprietario del pub The Phoenix Arms Fan Fest del VCT Masters London

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Questo fine settimana, l'evento Valorant Champions Tour Masters London si concluderà, con le ultime partite dei playoff che si disputeranno nei prossimi giorni. Con partite previste dal 19 al 21 giugno, il torneo principale offrirà anche un Fan Fest dove i giocatori potranno riunirsi e celebrare tutto ciò che riguarda Valorant, persino guardando le partite come comunità dedicata.

A tal fine, uno degli elementi che sarà offerto durante il Fan Fest è un pub a tema chiamato The Phoenix Arms. Riot Games lo descrive come un'"esperienza da pub ironica" che offre "arredamento a tema, attività comunitarie e qualche sorpresa dietro il bancone." Interessante... A cosa potrebbe riferirsi quest'ultimo punto?

Si scopre che Riot è riuscita a scegliere Big John "The Boshfather" Fisher come proprietario di The Phoenix Arms in questo periodo, con il popolare influencer dei social media pronto a servire pinte a qualsiasi visitatore. A causa della recente celebrità di Big John, si potrebbe presumere che ci sarà una notevole affluenza per vedere l'uomo in azione.

Il Phoenix Arms si collocerà nella parte di Hackney Bridge della Copper Box Arena dove si terrà l'evento, quindi andrete giù a bere una pinta con i Boshfather?