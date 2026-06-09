Big Walk ci porta a fare una passeggiata questo agosto

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È estate, il momento perfetto per uscire e godersi la fauna, vedere un po' di verde e sentire il sole. Se fisicamente non ti sembra proprio il tuo genere, puoi farlo virtualmente in Big Walk, il gioco cooperativo di House House che ha appena avuto la data di uscita. Big Walk uscirà il 4 agosto.

Un po' come Peak, Big Walk ti porta attraverso una grande mappa del mondo naturale, dove tu e i tuoi amici dovrete risolvere insieme enigmi camminando e parlando. Il gioco utilizza l'audio spaziale, il che significa che dovrai tirare fuori il megafono se vuoi che la gente ti senta da lontano.

Big Walk ti dà anche più strumenti che puoi usare per tenere traccia dei tuoi amici e risolvere enigmi. Speriamo che possa ricreare quella magia del picco e offrirci un'esperienza cooperativa da ricordare quando uscirà il 4 agosto.