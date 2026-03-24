Bilancio del 2026: Guardando indietro ai giochi meglio valutati finora

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Siamo ben consapevoli che è un po' presto per parlare del Game of the Year alla fine di marzo. Ma invece di buttarsi a capofitto, c'è forse una certa eleganza nel fare il punto man mano che andiamo avanti.

È esattamente quello che vogliamo fare qui, mettendo in evidenza anche i giochi che finora hanno avuto i migliori risultati su Gamereactor. Di seguito troverai una selezione - principalmente i paragrafi finali delle recensioni rilevanti - dei giochi che consideriamo i nostri preferiti in questo momento.

Il campo cambierà naturalmente con il progredire dell'anno – infatti, ci stiamo puntando – ma la domanda è se riusciremo già a individuare alcune partite di cui parleremo entro la fine di novembre, quando inizieranno le discussioni più critiche.

Quindi sentiamoci: qual è il tuo gioco preferito del 2026 finora?

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Resident Evil Requiem

Punteggio: 9/10

Estratto dalla recensione:

"Indipendentemente da dove ti trovi su questo spettro, indipendentemente da quanto tu possa essere pignolo riguardo alla formula di Resident Evil, è molto, molto chiaro che Resident Evil Requiem è un gioco horror brillante e memorabile, un capitolo recente ben costruito che renderà i fan impazienti di scoprire tutto ciò che Capcom ha in serbo per la prossima avventura. È solo febbraio e abbiamo già un paio di eccellenti giochi horror da apprezzare, e con l'ultima proposta di Capcom, è molto probabile che parleremo ancora dell'avventura di Grace e Leon più avanti quest'anno, quando inizierà il ciclo dei premi, perché è un titolo meraviglioso e che non dovresti e non puoi perderti. Bravo, Capcom, bravo."

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Pokémon Pokopia

Punteggio: 9/10

Estratto dalla recensione:

"Nel complesso, ho passato un periodo molto piacevole a Pokopia, che non smette mai di darmi nuove cose da fare. Le condizioni di vita dei Pokémon devono essere migliorate, gli oggetti devono essere costruiti e le proprietà devono essere pianificate. Probabilmente abbiamo tutti vissuto quel tipo di gioco in cui ripeti il mantra "Lo farò anch'io" più e più volte finché non alzi lo sguardo e ti rendi conto che sono le cinque del mattino e non hai chiuso occhio. Questa è la mia esperienza con Pokopia in poche parole, e sento già il bisogno di tornare a giocare. Se Nintendo continuerà a sperimentare con i Pokémon in questo modo, il futuro del marchio sembra molto promettente!"

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Reanimal

Punteggio: 9/10

Estratto dalla recensione:

"È meraviglioso mentre accade, e fortunatamente l'esperienza mi è rimasta impressa mentre continuavo a riflettere sul simbolismo e su come tutto si fosse incastrato nei giorni successivi alla fine. Ora ho una teoria chiara e non vedo l'ora di parlare con voi sia dei dettagli che del quadro generale quando giocherai all'ultimo gioco di Tarsier. E tutti voi che avete anche solo un minimo amore per Little Nightmares, i platform cinematografici o semplicemente l'horror in generale dovreste farlo, perché Reanimal è già un candidato al titolo di miglior gioco horror del 2026. E mi ha persino fatto ridere come un idiota."

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Mio: Ricordi in Orbita

Punteggio: 9/10

Estratto dalla recensione:

"Se vuoi provare un Metroidvania con un livello di difficoltà leggermente più indulgente, senza essere facile in alcun modo, ti consiglio vivamente di dare un'occhiata a Mio: Memories of Orbit. Il gioco è venduto a un prezzo molto ragionevole di £15 e sarà disponibile anche su Game Pass il giorno dell'uscita, quindi è difficile trovare una scusa per non dare una possibilità a questo gioco."

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World of Warcraft: Midnight

Punteggio: 9/10

Estratto dalla recensione:

"Quindi, nel complesso, Midnight è un'espansione molto solida. Salire di livello rimane entusiasmante, l'acquisizione dell'equipaggiamento risulta meno noiosa e Blizzard capisce chiaramente cosa rende il gioco efficace. È di nuovo World of Warcraft al suo meglio."

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Cairn

Punteggio: 8/10

Estratto dalla recensione:

"Mi sono divertito con Cairn, davvero. Vorrei però che Aava avesse rivelato un po' di più il suo personaggio. Tornando al modo in cui il gioco la posiziona, si parla molto di lei e, anche se questo è sottile e sottolineato, avrebbe potuto essere utile per lei rivelare un po' di più di sé. Detto ciò, non è esattamente un personaggio superficiale, e Cairn non è una storia dimenticabile sull'orgoglio personale, l'ambizione tossica e la capacità di identificare cattive motivazioni in sé stessi e negli altri."

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Romeo è un uomo morto

Punteggio: 8/10

Estratto dalla recensione:

"Se, come me, siete inspiegabilmente attratti dal cervello folle di Goichi "Suda51" Suda, allora dovreste assolutamente giocare a Romeo is a Dead Man, perché non c'è niente di simile quando si tratta di esperienza di gioco complessiva. Il gioco può essere completato in 12-15 ore, a seconda di quanto sei scrupoloso e del livello di difficoltà a cui giochi. Romeo is a Dead Man è probabilmente un buon punto di partenza se vuoi assaggiare il mondo contorto di quest'uomo – non perché non sia folle e assurdo, perché lo è – ma perché è il gioco più digeribile e funzionante che abbia mai creato."

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Mewgenics

Punteggio: 8/10

Estratto dalla recensione:

"Il nome letterale del gioco - a parte il gioco di parole sul gusto discutibile - deriva dall'allevamento di gatti. Questo include animazioni cartoonesche ma esplicite, che possono essere disattivate dal menu Impostazioni. Puoi provare a influenzare chi si bacia con chi, ma il risultato finale è sempre un gioco di fortuna. Se tutto va bene, il gattino eredita le migliori qualità dei genitori e quindi può battere avversari più difficili. Questa è una delle parti più innovative di questo gioco insolito che altrove può sembrare un po' monotone e tradizionale, anche se la quantità di contenuti corrisponde bene al prezzo accessibile."

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Attraccato

Punteggio: 8/10

Estratto dalla recensione:

"In prima persona, tutto diventa molto più impegnativo, ma anche più realistico, ovviamente, ma devo ammettere che preferisco vedere le macchine da prospettive diverse dall'esterno. Soprattutto, è la sensazione di divertirsi quando sono seduto nella cabina di una macchina che è la cosa più importante qui. Docked può essere essenzialmente tutto incentrato sul movimento di oggetti pesanti, ma lo fa in modo brillante, e sedersi dietro un joystick su una qualsiasi delle macchine è, come sappiamo da una vecchia leggenda di internet, ciò che ti dà energia. Quindi, trovo difficile immaginare come questo tipo di simulatore possa essere realizzato in modo più divertente di quanto Docked riesca effettivamente a fare. Nonostante ci siano alcune parti non sviluppate e il gioco soffra un po' del fatto che il loro titolo precedente, Roadcraft, è migliore sotto quasi ogni aspetto. Se ti sono piaciuti i giochi precedenti dello sviluppatore, questo è sicuramente qualcosa che dovresti provare."

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Deserto Cremisi

Punteggio: 8/10

Estratto dalla recensione:

"Troppi fili in sospeso che non rovinano l'esperienza o non mi fanno venire voglia di smettere di giocare, ma di certo non lo elevano a contendente per il titolo di Gioco dell'Anno. Il Deserto Cremisi può essere un luogo dove puoi perderti per mesi come giocatore, ma non aspettarti che tutte quelle ore vengano dedicate a un'avventura arricchente in un mondo che, ripeto, è meraviglioso. Posso trascurare alcuni problemi tecnici data la portata del progetto e perché potrebbero essere risolti con una patch, ma ci sono semplicemente troppi conflitti di design tra tutti i sistemi che operano contemporaneamente per poterlo definire un 'capolavoro'. Se riesci semplicemente a convivere con questo e goderti il viaggio, anche senza necessariamente capire dove ti porti, allora questo mondo aperto vale la pena di essere provato."

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Esoteric Ebb

Punteggio: 9/10

Estratto dalla recensione:

"Amavo ancora giocare come Il Chierico e squarciare Tolstad con il mio folletto preferito elegantemente vestito al mio fianco. Esoteric Ebb è semplicemente un adorabile RPG che mette l'agenzia del giocatore al centro della situazione. Il suo mondo è fantasticamente immersivo, profondo e ti invita a restare un po' con una grafica affascinante, personaggi e una lore così dettagliati che accetterei volentieri un altro o due giochi ambientati in questo mondo. Se vuoi tirare qualche dado, combattere qualche scheletro e provare a flirtare con ogni creatura che batte il cuore, allora ti divertirai un mondo con Esoteric Ebb. Il piacere di un giocatore da tavolo."