Bilibili Gaming vince la finale LPL Split 1, conquista il biglietto per First Stand 2026

I tornei regionali finali nel mondo competitivo League of Legends in vista del primo evento internazionale dell'anno solare sono giunti al termine. Per prima cosa, ora conosciamo il vincitore e le due squadre della LPL cinese che saranno presenti al First Stand 2025 quando inizierà tra una settimana.

È stato Bilibili Gaming a prevalere nelle finali LPL Stage 1 dopo aver battuto JD Gaming in finale per 3-1. Anche se questo risultato significa che abbiamo un vincitore cinese da tenere d'occhio per il prossimo torneo, entrambi i finalisti hanno ottenuto i loro biglietti per First Stand 2026, poiché due squadre cinesi si qualificano per l'evento grazie alle prestazioni passate della regione sul palcoscenico mondiale.

Per quanto riguarda la data esatta di inizio del First Stand 2026, che si terrà a San Paolo, Brasile, presso la Riot Games Arena in città con grande disappunto di alcuni tifosi, l'evento inizierà il 16 marzo e durerà una settimana.