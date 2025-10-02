Bill Burr difende l'apparizione al Riyadh Comedy Festival

HQ

Attirando alcuni dei più grandi nomi della stand-up comedy, il Riyadh Comedy Festival in Arabia Saudita sembrava essere un evento enorme. Pete Davidson, Bobby Lee e Bill Burr sono solo alcuni dei nomi che sono arrivati nella capitale saudita, ma sin dalla sua rivelazione, lo spettacolo ha attirato la sua giusta dose di polemiche.

Gran parte delle critiche da parte di altri fumetti e del pubblico provengono dal governo dell'Arabia Saudita e dalle sue costanti campagne di "whitewashing" per distogliere lo sguardo dalle sue controversie e violazioni dei diritti umani. Altri comici come David Cross, Shane Gillis e altri hanno condannato lo spettacolo, ma Bill Burr lo ha lodato come una delle sue esperienze "top three".

"È stato fantastico vivere quella parte del mondo e far parte del primo festival della commedia in Arabia Saudita", Ha detto Burr nel suo podcast del lunedì mattina (via Variety). "I reali hanno adorato lo show. Tutti erano felici. Le persone che stavano facendo il festival erano entusiaste".

"Pensi che tutti urleranno 'Morte all'America' e avranno come dei fottuti machete e vorranno tagliarmi la testa", Burr ha continuato, dicendo di essere stato accolto dal popolo dell'Arabia Saudita. "Perché questo è ciò che mi è stato dato in pasto di quella parte del mondo".

Mentre Burr aveva ancora qualche scrupolo a chiedersi se le persone sapessero chi fosse, o si preoccupava di certi contenuti del suo show, a quanto pare era costantemente rassicurato che tutto andava bene.

