Bill Gates darà via la sua fortuna di 200 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni Il ricchissimo fondatore di Microsoft ha un piano in atto per distribuire la sua ricchezza attraverso la Fondazione Gates prima che chiuda nel 2045.

Bill Gates continua a dimostrare di essere un umanitario da cui molti possono trarre ispirazione. Il fondatore di Microsoft, che è una delle persone più ricche del mondo, ha annunciato l'intenzione di donare la maggior parte della sua immensa fortuna, mettendo la maggior parte della sua ricchezza nel Gates Foundation per distribuirla ai luoghi che hanno bisogno di soldi, il tutto fino a quando l'organizzazione chiuderà tra 20 anni nel 2045. Ciò è stato confermato da Gates in linea con la celebrazione del 25° anniversario del Gates Foundation, dove in un'intervista al New York Times, Gates afferma che la squadra può effettivamente raggiungere i propri obiettivi umanitari prima del previsto, a scapito della sua enorme ricchezza ovviamente. Nel corso degli anni, l'Gates Foundation ha avuto la sua parte in molti sforzi umanitari, sia aiutando a continuare a sradicare la malaria, la tubercolosi e l'HIV, ma anche fondando e creando iniziative educative e aiutando a migliorare gli sforzi agricoli nei paesi del terzo mondo.