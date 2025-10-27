Bill Skarsgård era inizialmente un po' riluttante a giocare di nuovo a Pennywise

HQ

Derry torna a darci il bentornato, e insieme ad Andy e Barbara Muschietti torna l'affascinante cittadina americana HBO. HBO e il team si stanno concentrando sulla vera origine di Pennywise, l'orribile entità proveniente dallo spazio che si è schiantata sul nostro pianeta.

Ma i due creatori inizialmente hanno avuto alcuni problemi di produzione quando Bill Skarsgård, l'attore che ha dato vita a Pennywise nei due film precedenti, si è inizialmente dimostrato titubante quando gli è stato chiesto di riprendere il suo ruolo. Il motivo? Semplicemente non gli sembrava che ci fosse molto di nuovo o inesplorato in Pennywise in cui affondare i denti. Inoltre, il fatto che Bill abbia interpretato molti personaggi "più oscuri" negli ultimi tempi è stato un altro fattore.

In un'intervista, Andy Muschietti afferma:

"All'inizio era un po' titubante a suonare di nuovo It perché è qualcosa che ha fatto in passato. Inoltre, a quel punto, quando abbiamo iniziato a parlare della serie come di qualcosa di reale e tangibile, aveva interpretato molti personaggi molto oscuri, ed era un po' riluttante a parlarne di nuovo.

Perché, ovviamente, per uno che prende così sul serio il suo lavoro e la sua arte come lui, ci vuole un prezzo da pagare per vivere nella testa di quei personaggi per molto tempo. Quindi all'inizio era un po' titubante, e poi qualcosa è cambiato. Immagino che abbiamo ricominciato, entrando a discutere di tutte le virtù di questa nuova storia e lui ha deciso di farlo"

Barbara Muschietti descrive come entrambi volessero approfondire il personaggio e il suo legame con Derry nella nuova serie. Che era una proposta che Bill apparentemente riteneva fosse abbastanza buona, saltando tutte le cose che sono state trattate nei film IT.

