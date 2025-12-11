Billie Jean King critica "La battaglia dei sessi" di Sabalenka: "La nostra era un cambiamento sociale, questo no"

HQ

La nuova partita di tennis "Battle of the Sexes" tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sta avvicinando e il dibattito si fa sempre più acceso sul fatto che questa partita amichevole (28 dicembre a Dubai) sia un intrattenimento innocuo o che possa danneggiare il tennis femminile, soprattutto se Sabalenka, numero 1 mondiale nella WTA, dovesse perdere contro Kyrgios, attualmente numero 672 del mondo dopo una serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano per la maggior parte della stagione.

Billie Jean King, 82 anni, fondatrice della Women's Tennis Association nel 1973, lo stesso anno in cui partecipò alla seconda "Battaglia dei Sessi", battendo il 55enne Bobby Riggs (che mesi prima aveva battuto Margaret Court), è critica la nuova partita di tennis tra Sabalenka e Kyrgios: "L'unica somiglianza è che uno è un ragazzo e l'altro una femmina. Questo è tutto. Tutto il resto, no."

"Il nostro riguardava il cambiamento sociale; culturalmente, dove eravamo nel 1973. Questa non lo è", ha affermato King in un'intervista a BBC Sport. "Spero sia un ottimo abbinamento. Voglio che Sabalenka, ovviamente, vinca, ma non è la stessa cosa. La mia era davvero politica. Era difficile, culturalmente, quello che ne stava arrivando", ha detto King.

Ha anche commentato il fatto che Sabalenka giocherà la partita (al meglio dei tre set con un tie-break di 10 punti) in una squadra che sarà del 9% più piccola (perché gli organizzatori del torneo Evolve hanno scoperto che le giocatrici si muovono in media circa il 9% più lentamente): "Ho giocato contro Bobby tre set su cinque, ho giocato su un campo e non ho cambiato nulla. Ho detto: 'guarda, gioco dritto o non gioco'. E a Bobby piaceva molto."

Le controversie che circondano la "Battaglia dei Sessi" tra Sabalenka e Kyrgios

Anche l'incontro tra Sabalenka e Kyrgios è controverso perché Kyrgios ha ammesso di aver aggredito una ex fidanzata nel 2021 e ha condiviso un post di Andrew Tate, anche se in seguito si è allontanato dall'influencer misogino autoproclamato. Sabalenka è stata anche criticata dopo aver affermato che le donne trans non dovrebbero partecipare agli sport femminili.