Billie Jean King diventa la prima sportiva a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame

HQ

Billie Jean King, una delle migliori tenniste di tutti i tempi, vincitrice di 39 Grandi Slam (12 in singolare, 16 nel doppio femminile e 11 nel doppio misto) e fondatrice della Woman's Tennis Association (WTA), è diventata la prima sportiva a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

In una cerimonia a cui hanno partecipato la leggenda del basket Magic Johnson, l'attrice Jamie Lee Curtis e altre ex tenniste come Maria Sharapova, Rosie Casals e Julie Anthony, King ha dichiarato che non sarà l'ultima donna a ricevere questo onore: "Le parole non possono esprimere quanto sono onorata e grata di ricevere questa stella", ha postato sui social media.

Billie Jean King è una sostenitrice dei diritti delle donne nello sport e in particolare del collettivo LGBT+, e ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro. Billie Jean King dà anche il nome alla più prestigiosa competizione femminile internazionale, la Billie Jean King Cup, che celebra un nuovo turno di qualificazioni questa settimana.

La Hollywood Walk of Fame ha iniziato ad aggiungere stelle per gli sportivi in una categoria di intrattenimento sportivo. Le uniche altre due partenze aggiunte in questa categoria sono Michael Strahan (giocatore di football americano e commentatore) e Carl Weathers (l'attore di Apollo Creed, che ha giocato a football prima di iniziare ad agire).