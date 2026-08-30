Billie Piper non era destinata a diventare la prossima Doctor Who

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Ancora una volta, Doctor Who è caduto nel completo disordine all'inizio di quest'estate, quando è stato rivelato che lo speciale di Natale previsto veniva ritirato e che lo showrunner Russell T. Davies si stava allontanando dalla longeva serie di fantascienza dopo il suo ultimo periodo alla guida.

Quando questa notizia è stata condivisa, la BBC ha rivelato che stava effettivamente mettendo Doctor Who in vetrina per vedere chi sarebbe stato interessato a portare il franchise in futuro, un processo che sembra ancora molto agli inizi.

Prima del crollo, c'era un altro grande ostacolo Doctor Who da superare, dato che la serie di fantascienza era nel mezzo di un'altra rinascita, tutto dopo che Ncuti Gatwa si era allontanato dal ruolo di ultimo Dottore. Non era sempre chiaro chi avrebbe accettato il ruolo, ma una strana sequenza alla fine della rigenerazione del Dottore di Gatwa vide il ritorno di Rose Tyler di Billie Piper, portando i fan a chiedersi se Rose sarebbe stata la prossima Dottore...

A causa del crollo, non abbiamo ancora una risposta, ma Piper ha recentemente parlato della situazione durante una recente apparizione alla convention For the Love of Fantasy & Sci-Fi a Londra, dove ha spiegato che non era mai destinata a diventare la prossima Dottore e non ha intenzione di tornare nel franchise di fantascienza, secondo Doctor Who TV.

"Non sono il prossimo Dottore. Sono Rose Tyler in pausa. Scusa, è una risposta davvero criptica, ma dato che attualmente non sto girando Doctor Who come il Dottore, non posso mentire e dire il contrario. Sto sudando. Odio tutto questo."

Quindi cosa significa questo ora per Doctor Who ? Non è chiaro, ma Piper stuzzica "Attualmente non sto girando Doctor Who come il Dottore", suggerendo che ci sia qualcos'altro all'orizzonte, cosa che ha anche suggerito ulteriormente con quanto segue.

"Penso che dovete essere tutti molto pazienti perché ne varrà la pena quando serve. E penso che dobbiamo celebrare il fatto che lo show [rilanciato] esiste da molto tempo, è un enorme successo e sta influenzando positivamente la vita di molte persone.

"Ultimamente è stato un po' difficile e penso che tutti debbano solo rilassarsi e aspettare cosa succede dall'avere spazio... e tempo."