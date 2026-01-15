Billy Butcher e Boba Fett diventano pirati nefasti nel The Bluff di Prime Video

Recentemente, Prime Video ha presentato un teaser trailer per un prossimo film d'azione noto come The Bluff. È un'avventura da capo e spadaccino che vede una donna singola affrontare bucanieri e saccheggiatori, tutto mentre cerca di proteggere la sua famiglia da quelli che sembrano vecchi complici.

Guidato da Priyanka Chopra Jonas, questo film vede anche Billy Butcher lui, Karl Urban e Boba Fett la star Temuera Morrison unirsi come parte della banda di pirati saccheggiatori che danno la caccia alla donna abile di Chopra Jonas, tutto come parte di una sorta di taglia. Urban sembra anche interpretare un pirata irlandese con un accento molto interessante...

Scritto e diretto da Frank E. Flowers con Joe Ballarini come co-sceneggiatore, The Bluff arriverà su Prime Video già dal 25 febbraio, e dato che arriverà piuttosto presto, potete guardare qui sotto il trailer raccapricciante e ricco di azione.