È sempre un piacere essere piacevolmente sorpresi da un videogioco. Tendo a scoprire che succede sempre meno in questi giorni, ma Mureena Oy e Psychoflow Studio Bionic Bay è senza dubbio un gioco che mi ha colto alla sprovvista. Senza esagerare, lasciatemi dire subito che questo è un gioco che inchioda il suo stile e il suo tema a un livello molto fine, offrendo un'esperienza che intratterrà e sfiderà, nonostante sia anche piuttosto rudimentale in una moltitudine di luoghi. Quindi non perdiamo altro tempo, tuffiamoci nel motivo per cui Bionic Bay potrebbe diventare la tua prossima ossessione per i platform.

Per chi non lo sapesse, Bionic Bay è un frenetico puzzle platform che segue uno scienziato che, dopo un disastroso esperimento, si ritrova intrappolato in un mondo biomeccanico e in possesso di notevoli abilità. Usando queste abilità, l'obiettivo è saltare, saltare e saltare attraverso il mondo pericoloso, il tutto nel tentativo di trovare il resto della tua squadra, determinare cosa è andato storto e allo stesso modo anche trovare una via di fuga per tornare a una realtà familiare. Essenzialmente, pensa a un platform fluido e duro come Dustforce o Celeste, e ora abbinalo a enigmi basati sulla fisica simili a quelli che troveresti in Portal, il tutto mentre giochi da una prospettiva e in livelli 2.5D che assomigliano a Inside o Limbo. Può sembrare una combinazione confusa, ma in pratica funziona a meraviglia.

Il gameplay di Bionic Bay ruota principalmente attorno alle tecniche platform di base. Ancora una volta, questo è un gioco puramente 2.5D, il che significa che non devi preoccuparti della precisione che deriva dal movimento in una terza dimensione. Invece, un'enorme quantità di enfasi è posta sul superamento di quelli che sembrano immediatamente essere intervalli impossibili, trappole e pericoli assurdamente caotici e stressanti incontri a tempo. Per fare ciò, puoi utilizzare azioni di movimento di base come correre, saltare, rotolare, aggrapparti alle sporgenze e una combinazione di tutte queste per sbloccare tecniche di movimento leggermente più intricate, come rotolare prima di saltare e poi tuffarsi a mezz'aria per estendere enormemente la distanza del salto. A questo si aggiunge una serie di abilità speciali che si acquisiscono durante il viaggio, e queste possono includere lo spostamento della gravità, la possibilità di interagire e scambiare di posto con gli oggetti, il rimbalzo su laser specifici e pericoli come un flipper e altro ancora. Può, ancora una volta, sembrare complesso, ma in pratica scorre incredibilmente bene e offre la giusta quantità di sfide in modo da non sentirsi troppo sopraffatti, ma ottenere comunque un bel senso di realizzazione quando si completa un livello.

Mureena e la gente di Pyschoflow hanno fatto miracoli con il design dei livelli di Bionic Bay. Ogni livello offre qualcosa di diverso da padroneggiare e superare, mantenendo il giocatore all'erta durante ogni fase del viaggio. È un platform ammirevole in questo senso, perché non ci si annoia mai o si ha troppa familiarità con ciò che viene presentato. Questo è in parte dovuto anche all'ottima direzione artistica, che comprende livelli e un'estetica che catturerà costantemente l'attenzione con un uso stravagante e vibrante del colore. Per un mondo biomeccanico che utilizza molti colori più scuri, il modo in cui lo sviluppatore gioca con i colori, le ombre e gli elementi luminosi e luminosi significa che Bionic Bay non ti deluderà mai in modo visivo.

Mentre il platforming, lo stile artistico e la struttura dei livelli sono tutti di altissima qualità, Bionic Bay fatica un po' quando si tratta di audio e narrazione. Parlando di quest'ultimo, non ci sono dialoghi in questo gioco e poco o nessun testo, il che significa che la storia è più qualcosa che interpreti dal mondo che circonda il personaggio. Questo non è gestito nel modo più efficace possibile, e man mano che il gioco procede si inizia a guardare oltre la storia a favore di un semplice crogiolarsi nel fantastico ed emozionante platform e nel gameplay impegnativo. Lo stesso vale anche per l'audio. Senza l'aiuto di una narrazione e di un dialogo, l'audio fatica a distinguersi, risultando in definitiva piuttosto anonimo e dimenticabile.

Ma ancora una volta, non si arriva a un gioco come Bionic Bay per una presentazione audiovisiva dello stesso grado di Planet of Lana o Ori and the Blind Forest. Questo è un gioco per chi cerca un platform emozionante e serrato, e su questo fronte il gioco supera a pieni voti. Gli sviluppatori notano che questo è il sogno di uno speedrunner ed è difficile contestarlo, anche se un giocatore normale troverà gioia semplicemente sbuffando attraverso il gioco al proprio ritmo, che in genere può essere abbastanza veloce grazie ai sistemi di platform e movimento ben rifiniti e all'ottimo design dei livelli. Quando si combina questo con il supporto online che ti consente di gareggiare con altri giocatori in questi livelli impegnativi e fluidi, e persino di segnare il tuo punteggio nelle classifiche, è sempre più chiaro che questo sarà un gioco di punta per i fan dei platform più impegnativi.

Bionic Bay e la sua azione dura e impegnativa non saranno per i fan dei platform là fuori che si crogiolano nella gioia di Spyro the Dragon o Kirby, ma coloro che apprezzano la maggiore sfida che deriva da Crash Bandicoot e giochi come Mario Maker si innamoreranno assolutamente di questo gioco. Fa abbastanza dal punto di vista del gameplay e del design dei livelli per distinguersi, il tutto mentre la direzione artistica e la grafica continuano ad attirare e mantenere l'attenzione. Certo, potrebbe fare un po' di attenzione in più da un punto di vista narrativo per rendere la sua campagna più memorabile, e l'audio e la colonna sonora sono utili nella migliore delle ipotesi, ma a parte questi problemi minori, Bionic Bay impressiona ed è assolutamente un gioco che i fan dei platform dovrebbero tenere d'occhio.