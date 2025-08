Bioshock 4 bloccato nel limbo dello sviluppo

HQ

Secondo un recente articolo di Bloomberg, la leadership dietro Bioshock 4 è stata sostituita e il progetto sembra essere in un limbo di sviluppo. Durante una revisione e una valutazione da parte di 2K Games, c'è stata insoddisfazione sia per la storia che per altri aspetti del prodotto.

2K Games e Cloud Chamber credono ancora di avere un buon prodotto, ma non abbastanza buono da essere lanciato ai consumatori. Di conseguenza, 2K ha deciso di sostituire la leadership di Cloud Chamber.

Jason Schreier su Bloomberg ha scritto:

"Il nuovo BioShock, che è stato prodotto da Cloud Chamber, ha recentemente fallito una revisione da parte dei dirigenti di 2K Games, la sussidiaria editoriale di Take-Two", hanno detto le persone, che non erano autorizzate a discutere informazioni private e hanno chiesto di non essere identificate. La narrativa del gioco è stata identificata come un'area che aveva particolarmente bisogno di miglioramenti e sarà rinnovata nei prossimi mesi, hanno detto le persone.

All'inizio di quest'estate, abbiamo riportato voci di un remake dell'originale BioShock in lavorazione. Schreier ora riferisce che, secondo le sue fonti, quel progetto è stato scartato all'inizio di quest'anno. Non si sa se lo sviluppo di un remake riprenderà in un secondo momento. Questi problemi probabilmente riflettono quanto sia alta l'asticella per qualsiasi nuovo gioco o remake di BioShock per soddisfare veramente i fan.

