Bioshock 4 sviluppo "ha sprecato molto tempo," riflette il CEO di Take-Two

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Quando pensi a giochi che hanno impiegato un tempo incredibilmente lungo per uscire, probabilmente ti viene in mente qualcosa come Beyond Good & Evil 2 o Grand Theft Auto VI. Tuttavia, abbiamo avuto un gioco Bioshock l'ultima volta 13 anni fa, e non sembra che siamo più vicini al nuovo titolo annunciato già nel 2019.

Parlando con Game File (tramite GamesRadar+), il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha espresso di essere "profondamente deluso" dai ritardi che abbiamo visto con Bioshock 4. "Penso che, col senno di poi, abbiamo sprecato molto tempo e denaro inseguendo vicoli creativi che si sono rivelati vicoli ciechi... Con le attività di grandi squadre, non puoi necessariamente sapere come andrà tutto finché tutto non si incastra, o non inizia a prendere forma, e questo può richiedere tempo ed essere molto costoso," ha spiegato.

Gli ultimi dettagli significativi che abbiamo visto su Bioshock 4 sono stati rivelati verso la fine dello scorso anno, anche se non provenivano da fonti ufficiali, poiché invece abbiamo esaminato cosa potrebbe essere il cattivo e l'eroe del gioco tramite leak. Sono passati sette anni da quella prima conferma ufficiale, e sembra che dovremo aspettare ancora anni prima che arrivi qualcosa di più sostanziale.